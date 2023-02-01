Роспотребнадзор напомнил маркетплейсам о праве бесплатного возврата бракованных товаров

Россияне массово жалуются на появившуюся у маркетплейсов привычку удерживать деньги за возврат товаров неудовлетворительного качества, о чем сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В связи с этим ведомство сочло нужным указать продавцам на гарантированное право покупателя вернуть бракованный товар бесплатно.

Служба отмечает, что правило распространяется и на посредника в лице маркетплейса.

В прямую обязанность стороны, реализующей ту или иную продукцию, входит "принять товар с недостатками и провести проверку качества, а также вернуть потребителю стоимость недоброкачественной вещи, если наличие недостатков подтвердилось".

Жалобы в соцсетях, в частности, поступали на компанию Wildberries.