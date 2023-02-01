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Новости 16:11

В Славянке открыли новый детский сад

фото ЗакС политика В Славянке открыли новый детский сад

Новый детский сад в Славянке (Пушкинский район Петербурга) открыл двери для первых посетителей, о чем сообщает пресс-служба регионального отделения единороссов. Четырехэтажный садик, получивший порядковый номер 35, рассчитан на 280 мест.

"Я этот объект посещал и на стадии котлована, и на стадии строительных работ", - напомнил депутат Госдумы Сергей Боярский, посетивший церемонию открытия.

В садике смогут заниматься 12 групп, для которых создали столько же прогулочных, а также две спортивные площадки, физкультурный и музыкальный залы. Новое учреждение оборудовано для маломобильных людей.

фото: пресс-служба петербургского отделения ЕР


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Упоминаемые персоны
Боярский Сергей Михайлович 




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