В Славянке открыли новый детский сад

Новый детский сад в Славянке (Пушкинский район Петербурга) открыл двери для первых посетителей, о чем сообщает пресс-служба регионального отделения единороссов. Четырехэтажный садик, получивший порядковый номер 35, рассчитан на 280 мест.

"Я этот объект посещал и на стадии котлована, и на стадии строительных работ", - напомнил депутат Госдумы Сергей Боярский, посетивший церемонию открытия.

В садике смогут заниматься 12 групп, для которых создали столько же прогулочных, а также две спортивные площадки, физкультурный и музыкальный залы. Новое учреждение оборудовано для маломобильных людей.

фото: пресс-служба петербургского отделения ЕР