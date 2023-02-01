Рядом с "Невской ратушей" построят жилую десятиэтажку

Петербургский комитет по госконтролю, использованию и охране памятников (КГИОП) согласовал строительство десятиэтажного жилого дома рядом с деловым кварталом "Невская ратуша". Разрешение, как указано на сайте комитета, получило ООО "Специализированный застройщик "ФСК "Северо-Запад-7". Проект предполагает, что наивысшей точкой будущего многосекционного дома по адресу Новгородская улица, 8А, станет 34,9 м.

"Проектируемый жилой дом формирует уличный фронт Новгородской и 10-й Советской улицы", - говорится в тексте заключения.

Здание будет приспособлено под встроенные коммерческие площади, для него также построят подземный паркинг.

Отметим, что с 2019 года в "Невской ратуше" работают сотрудники некоторых подразделений Смольного.

фото: biznes-centr-nevskaya-ratusha-spb.ru