Смольный снизил стоимость Единого комбинированного билета на электрички до Павловска

Власти Петербурга приняли решение снизить на 174 рубля стоимость Единого комбинированного билета ("ЕКБ-5 Павловск") для проезда на электричках от Петербурга до Павловска, информирует пресс-служба Смольного. Отныне она составляет 1210 рублей.

"ЕКБ-5 Павловск" включает в себя две части: билет на общественный транспорт на 5 суток и абонемент на аналогичный срок для проезда по железной дороге. На протяжении пяти дней с момента оформления проездного, петербуржцы имеют возможность совершать неограниченное количество поездок как на общественном транспорте, так и на перегоне от Балтийского вокзана до Павловска.

"В декабре прошлого года мы запустили тактовое движение пригородных поездов между Петербургом и Павловском. Это стало важным этапом в развитии Санкт-Петербургского транспортного узла, интеграции железной дороги в систему городского общественного транспорта. Снижение стоимости проездного билета повысит популярность городских электричек", – высказался по случаю градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

В середине декабря между городом на Неве и Павловском запустили тактовое движение электричек с укороченным интервалом движения в часы пик. Смольный и РЖД думают также над тем, чтобы применить подобную практику в направлении Ораниенбаума, Красного Села, Зеленогорска и Сестрорецка.