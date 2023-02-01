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Новости 16:55

Смольный снизил стоимость Единого комбинированного билета на электрички до Павловска

фото ЗакС политика Смольный снизил стоимость Единого комбинированного билета на электрички до Павловска

Власти Петербурга приняли решение снизить на 174 рубля стоимость Единого комбинированного билета ("ЕКБ-5 Павловск") для проезда на электричках от Петербурга до Павловска, информирует пресс-служба Смольного. Отныне она составляет 1210 рублей.

"ЕКБ-5 Павловск" включает в себя две части: билет на общественный транспорт на 5 суток и абонемент на аналогичный срок для проезда по железной дороге. На протяжении пяти дней с момента оформления проездного, петербуржцы имеют возможность совершать неограниченное количество поездок как на общественном транспорте, так и на перегоне от Балтийского вокзана до Павловска.

"В декабре прошлого года мы запустили тактовое движение пригородных поездов между Петербургом и Павловском. Это стало важным этапом в развитии Санкт-Петербургского транспортного узла, интеграции железной дороги в систему городского общественного транспорта. Снижение стоимости проездного билета повысит популярность городских электричек", – высказался по случаю градоначальник Северной столицы Александр Беглов.

В середине декабря между городом на Неве и Павловском запустили тактовое движение электричек с укороченным интервалом движения в часы пик. Смольный и РЖД думают также над тем, чтобы применить подобную практику в направлении Ораниенбаума, Красного Села, Зеленогорска и Сестрорецка.


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