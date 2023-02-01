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Новости 17:58

Защитников Отечества в Выборге поздравят фейерверком за 350 тысяч рублей

фото ЗакС политика Защитников Отечества в Выборге поздравят фейерверком за 350 тысяч рублей

Власти Выборга намерены потратить 350 тысяч рублей на фейерверк в честь Дня защитника Отечества, следует из информации, опубликованной на портале госзакупок.

Инициатором покупки выступает Межпоселенческий центр культуры Выборгского района. Стартовая цена подряда — 350 тысяч рублей. Победитель конкурса не называется.

Огненные залпы запустят 23 февраля в 20:00 со стадиона "Авангард". Подрядчик должен будет самостоятельно подготовить площадку под запуск фейерверка, а после — убрать территорию.

В прошлом году салют обошёлся выборгским властям в 300 тысяч рублей.


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