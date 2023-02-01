"Чтобы ребенку было чем побеждать": Депутат Козловский хочет нарастить производство игрушечных танков

Избранный от Псковской области депутат Госдумы Александр Козловский поддержал дискуссию, ранее начатую его коллегами, о детских игрушках в виде военной техники. В отличие от коммунистки Нины Останиной, ему не кажется правильным запрещать продажу такого рода продукции с символикой НАТО. Есть способ противостоять ей другим способом, о чем 49-летний единоросс рассказал изданию Daily Storm.

"Нам нужно предложить детям альтернативу, насытив рынок товарами в виде отечественной военной техники — легендарной, разгромившей врага в годы Великой Отечественной войны. <...> В магазинах должно быть больше игрушек с русской военной техникой, чтобы ребенку было чем побеждать", - гласит его посыл.

Свою идею Козловский предложил рассматривать как один из вариантов импортозамещения. В так называемую войнушку, по его мнению, дети играли и будут играть всегда, в том числе и против иностранных "вооружений".

фото: duma.gov.ru