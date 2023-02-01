Советника гендиректора РЖД отправили в следственный изолятор по делу о мошенничестве

Суд в Москве постановил отправить на два месяца под стражу советника генерального директора Российских железных дорог Михаила Акулова, удовлетворив тем самым ходатайство следствия, передает ТАСС. Его преследуют по экономическому делу, возбужденному по ч. 7 ст. 159 УК (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере).

В суде не конкретизировали криминальные эпизоды, к которым, по версии СК, может быть причастен арестант.

Известно, что в предыдущие годы Акулов работал заместителем президента РЖД и курировал пассажирские перевозки. Еще раньше, с 2010 по 2016 год, он возглавлял ОАО "Федеральная пассажирская компания".