Банк России оформил участникам спецоперации кредитных каникул на сумму более 63 млрд рублей

По состоянию на конец 2022 года Банк России предоставил участникам военной спецоперации, а также членам их семей кредитные каникулы на сумму 63,6 млрд рублей, извещает пресс-служба Центробанка в среду, 1 февраля.

На гораздо меньшую сумму российские банки оформили каникулы для мобилизованных владельцев малого и среднего бизнеса - чуть более 395 млн рублей.

Предоставление кредитных каникул законодательством РФ гарантировано для участников СВО, а также их ближайших родственников. С соответствующим заявлением в банк может обратиться не только сам мобилизованный лично, но также человек по доверенности на его имя. Подтвердить право на кредитные каникулы военнослужащий может, предоставив документы из приказов командира военной части или военкомата.