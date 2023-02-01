За неделю в России в полтора раза ускорилась инфляция

Росстат проанализировал изменение цен на потребительском рынке с 24 по 30 января. Товары и услуги всех типов подорожали за изученный период на 0,21% (неделю назад показатель составил 0,14%). С начала января инфляция разогналась до 0,74%.

Наибольший рост в розничной цене снова продемонстрировали овощи: лук (+7,84%), огурцы (+7,54%), морковь (+3,37%), помидоры (+2,77%), бананы (+2,29%) и свекла (+1,38%). Напротив, наиболее заметно подешевели за последнюю неделю гречка (-1,35%), мясные консервы для детского питания (-0,57%), курица, рис и черный чай (-0,3%), куриные яйца (-0,22%).

Из непродовольственных товаров сильнее всего подорожали спички (+0,9%), туалетная бумага (+0,49%), стиральный порошок (+0,31%), детские джинсы (+0,28%), мужские носки (+0,23%) и мужские футболки (+0,16%).

Между тем новейший отчет Минэкономразвития гласит, что инфляция в годовом выражении составила 11,5%, а продовольственная — 10,43%.