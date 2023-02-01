В Петербурге отреставрируют Румянцевский обелиск

Обелиск в честь военных побед фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского, установленный в саду его имени на Васильевском острове, отреставрируют к 2024 году, передает пресс-служба Смольного. К тому же времени приведут в порядок и сам сад, что совпадет с 250-летием победы в русско-турецкой войне. Провести работы в зеленой зоне губернатора Александру Беглову попросила местная жительница.

"В 2024 году, в год своего юбилея, памятник должен вернуться на место", - распорядился Беглов.

На углу 1-й линии и Университетской набережной обелиск, признанный объектом культурного наследия федерального значения, возвышается с 1818 года. Сегодня он доведен до состояния, требующего полной реставрации. Ответственным за проведение работ сделали комитет по культуре.