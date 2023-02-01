ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:55

В Петербурге отреставрируют Румянцевский обелиск

фото ЗакС политика В Петербурге отреставрируют Румянцевский обелиск

Обелиск в честь военных побед фельдмаршала Петра Румянцева-Задунайского, установленный в саду его имени на Васильевском острове, отреставрируют к 2024 году, передает пресс-служба Смольного. К тому же времени приведут в порядок и сам сад, что совпадет с 250-летием победы в русско-турецкой войне. Провести работы в зеленой зоне губернатора Александру Беглову попросила местная жительница.

"В 2024 году, в год своего юбилея, памятник должен вернуться на место", - распорядился Беглов.

На углу 1-й линии и Университетской набережной обелиск, признанный объектом культурного наследия федерального значения, возвышается с 1818 года. Сегодня он доведен до состояния, требующего полной реставрации. Ответственным за проведение работ сделали комитет по культуре.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Беглов Александр Дмитриевич 




Новости1 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама