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Новости 9:28

В Петербурге сбоят ключевые городские сервисы — "Горздрав", парковки, "Госуслуги"

фото ЗакС политика В Петербурге сбоят ключевые городские сервисы — "Горздрав", парковки, "Госуслуги"

Жители Северной столицы не могут попасть на сайты ключевых городских информационных сервисов. О том, почему это произошло, "Фонтанке" сообщили в комитете по информатизации Петербурга.

Дело в том, что произошёл сбой в работе одной из систем хранения данных. Поэтому у горожан не получается попасть на некоторые сайты ввиду переноса и репликации данных на исправные системы хранения.

"Для некоторых систем, содержащих существенный объем данных, процесс переноса может занять некоторое время, в связи с чем доступ к системам может быть затруднен", — известили в комитете по информатизации.

Некоторое время назад петербургский Организатор перевозок сообщал о проблемах в функционировании распределенного регионального центра обработки данных исполнительных органов госвласти (РРЦОД).

К примеру, по этой причине транспортный портал не отображает сведения о передвижении городского общественного транспорта.

Отметим, что петербуржцы на могут попасть на сайты "Горздрава", региональных "Госуслуг". Также недоступен "Яндекс.Транспорт".


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