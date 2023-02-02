В Ленобласти стали дороже гробы и похороны

Похоронить человека в Ленинградской области в нынешнем году будет дороже, даже несмотря на то что государство выделит на эти цели больше средств. С новыми тарифами на данный вид услуг ознакомилось издание 47news.

Так, в текущем году похороны обойдутся гражданину на 828 рублей 80 копеек дороже. Стоимость погребения отныне держится на отметке 4740,91 рубля (было - 4236,74 рубля). Подорожали гробы, а также их доставка - с 1869,41 до 2091,87 рубля.

Совокупная стоимость компенсируемых государством похоронных услуг также увеличилась: ранее она составляла 6964,68 рубля, а отныне - 7793,48 рубля.