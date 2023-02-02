Кремль не видит конфликта интересов в назначении сына Силуанова главой департамента "Аэрофлота"

Назначение Алексея Силуанова главой департамента "Аэрофлота" не имеет признаков конфликта интересов, поскольку авиакомпания не подчиняется Министерству финансов, заявил 2 февраля журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Вопрос Пескову прозвучал в связи с сообщением РБК о создании в "Аэрофлоте" нового департамента регионального развития во главе с сыном главы Минфина Антона Силуанова Алексеем.

Представитель Кремля заявил, что не располагает информацией о том, действительно ли свежеиспеченный глава департамента авиакомпании состоит в родственных связях с министром финансов. В любом случае речь идет о корпоративном вопросе, продолжил он. "Это же компания отдельная, "Аэрофлот", это не подведомственная Минфину организация, поэтому кто бы это ни был, никакого там конфликта интересов нет", — выразил мнение Песков.

Фото: Telegram-канал "Аэрофлот"