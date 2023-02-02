В Кремле не располагают сведениями о планировании мероприятий к годовщине спецоперации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил 2 февраля журналистам о том, что не располагает сведениями о планировании официальных мероприятий к первой годовщине начала спецоперации на Украине.

"Мне неизвестно о том, чтобы какие-то мероприятия планировались", — приводит ТАСС слова представителя Кремля.

Вопрос Пескову был задан в связи с заявлением министра иностранных дел Сергея Лаврова о намерении противодействовать организации "антироссийских шабашей" из-за планов Украины провести "мирный саммит" в годовщину СВО, которая приходится на 24 февраля.

Как заявил Лавров, российская дипломатия сделает всё, чтобы приуроченные к дате "антироссийские шабаши и в Нью-Йорке, и на других площадках" оказались не единственными мероприятиями, "которые будут привлекать внимание мирового сообщества" [цитата по ТАСС].