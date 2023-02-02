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Петербуржец обратился к Путину из-за литеры Z в названиях Кузбасса и Забайкалья

фото ЗакС политика Петербуржец обратился к Путину из-за литеры Z в названиях Кузбасса и Забайкалья

Петербургский активист Алексей Лахов написал обращение, адресованное президенту РФ Владимиру Путину, в котором выразил своё возмущение из-за повсеместного употребления литеры Z в официальных названиях. Текст обращения опубликован у него в Facebook*.

В частности, претензии у общественника вызвали наименования "Zабайкалье" и "Куzбасс", которые используют официальные органы власти. По мнению Лахова, подобное "использование иностранной лексики" излишне.

В обращении активист также напомнил, что в одном из своих спичей Путин заявлял о важности соблюдения норм русского языка, говоря также о необходимости "противодействовать излишнему использованию иностранной лексики".

С начала военной спецоперации Лахов также просил убрать Z и V с петербургских улиц. После жалобы на наличие подобной символики в выборгской школе ему, по его же словам, позвонили и провели "разъяснительную беседу". 

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена


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