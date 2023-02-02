На адвоката Павлова* составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Роскомнадзор составил протокол о нарушении порядка деятельности иностранного агента (ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ) в отношении адвоката Ивана Павлова*, сообщил 2 февраля проект "Первый отдел". Поводом для этого стало отсутствие маркировки о статусе иноагента в одном из постов, опубликованных в личном Telegram-канале юриста.

Речь идет о публикации от 10 января, посвященной открытому письму врачей в поддержку политика Алексея Навального.

Как отметили правозащитники, специалист РКН "заметила этот короткий пост и спустя 10 дней составила протокол за отсутствие плашки на нём". По этой статье Павлову* грозит штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей с возможной конфискацией "предмета административного правонарушения". Как предположили в "Первом отделе", речь здесь может идти об изъятии телефона, с которого был написан пост.

Как отмечается, составленный протокол стал для адвоката уже четвертым по счету, касающимся нарушения порядка деятельности иноагента.

*Минюст внес Ивана Павлова в единый реестр иностранных агентов