В Петербурге двое мужчин получили условные сроки за разбитое зеркало трамвая

Двое петербуржцев получили по году условного срока из-за повреждения зеркала у трамвая, известили в пресс-службе ГУП "Горэлектротранс" в четверг, 2 февраля. Дебоширов задерживали силами Росгвардии.

Инцидент произошёл почти год назад — 9 февраля 2022 года. В тот день двое мужчин повредили трамвайный вагон на проспекте Маршала Жукова. Водитель транспортного средства нажал тревожную кнопку, благодаря которой на место происшествия прибыл наряд Росгвардии. Мужчин задержали, впоследствии в их отношении возбудили уголовного дело о вандализме, совершённом группой лиц.

Следует отметить, что в салонах общественного транспорта "Горэлектротранса" имеется специальная "тревожная кнопка", благодаря которой в случае инцидента на его место вызываются росгвардейцы.