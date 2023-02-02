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Бывший завод Ford в Ленобласти переоборудуют под деревоперерабатывающее производство

фото ЗакС политика Бывший завод Ford в Ленобласти переоборудуют под деревоперерабатывающее производство

Расположенный во Всеволожске бывший завод Ford будет переоборудован под деревообрабатывающее производство, уведомляет ТАСС, ссылаясь на сообщение пресс-службы комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

"Часть территории арендована деревоперерабатывающим производством, и компания успешно функционирует. Инвестор работает в режиме отладки производства", — известили в комитете.

Ранее на заводских мощностях выпускали автомобили Ford Focus и Ford Mondeo. В декабре 2021 года предприятие перешло под контроль корейского производителя запчастей ООО "СВ Рус" (дочка Sungwoo Hitech Rus). У завода заказывали детали такие компании, как Hyundai, Kia, Renault Samsung Motors, GM Korea Company. После начала военной спецоперации автозавод находился в режиме простоя.


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