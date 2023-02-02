"Ни детей не помыть, ни посуду": Жители Центрального района жалуются на отсутствие воды и тепла

В Центральном районе Северной столицы ввиду ремонта теплосети на протяжении уже нескольких дней отсутствует вода и отопление в доме № 34 по 5-й Советской улице, уведомил "Фонтанку" местный житель.

"Мне ни детей не помыть, ни посуду. Что мне делать холодной водой? Отопления нет, мы платим исправно", — негодует петербуржец.

По его словам, тепло должны были вернуть в дом ещё ранним утром четверга, 2 февраля, однако этого не произошло и по сей час. Ремонт сети ведётся на участке между 5-й Советской и Дегтярной улицами.

В свою очередь в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" рассказали, что на линии был обнаружен дефект, работы продолжаются, в связи с чем отопление подают по резервной схеме с "возможным ограничением для некоторых зданий". В данном случае речь может идти о 15 жилых домах.

Ремонтные работы проводят также у дома № 173 по набережной Фонтанки: там жители тоже жаловались на слабый напор подаваемой воды.