Москаленко открыл в Мариуполе восстановленную петербургскими строителями школу

Вице-губернатор Валерий Москаленко посетил с рабочим визитом Мариуполь, следует из информации, распространенной 2 февраля аппаратом чиновника. В ходе поездки он посетил строящиеся и уже введенные в эксплуатацию объекты города.

Как заявил Москаленко, Мариуполь переживает сейчас "настоящее перерождение". "Здесь на объектах восстановления строительные компании Санкт-Петербурга создают дополнительные трудовые бригады из числа местных жителей", — поведал он, отметив "дополнительную возможность заработка и трудоустройства" для местных жителей.

Также Москаленко принял участие в церемонии открытия восстановленной петербургскими строителями школы на 400 мест. Вместе с ним на мероприятии присутствовали глава Мариуполя Олег Моргун и руководитель петербургского фонда "Победа" Андрей Полевой.

Сейчас в Мариуполе трудятся около 500 специалистов различного профиля из Петербурга, сообщили в Смольном. Город восстанавливает 37 местных объектов, в том числе онкодиспансер и местный Дворец пионеров.