В Петербурге зафиксировали первый в 2023 году случай заражения корью

Петербургские врачи зафиксировали первый в нынешнем году случай заражения корью у пациента, информирует "Фонтанка". Инфекцию подхватила 17-летняя девушка, вернувшаяся в город на Неве из Душанбе.

Общее недомогание юная дама почувствовала только спустя неделю после возвращения из столицы Таджикистана. 26 января её поместили в инфекционный стационар.

Девушка живёт в семье из пяти человек, двое из которых также не достигли совершеннолетия. Родные пациентки чувствуют себя удовлетворительно, однако несмотря на это жителей дома на Богатырском проспекте, где обитает семья, появилось объявление о необходимости пройти вакцинацию от кори.

Кроме того, о риске заразиться корью были оповещены пассажиры рейса Душанбе — Петербург, на котором летела заражённая.