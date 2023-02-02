На Петровском острове приступили к строительству коллектора для очистки сточных вод

На территории Петроградского района началось строительство коллектора для очистки сточных вод, в связи с этим на Петровском острове вводятся ограничения на движение автотранспорта, рассказали в четверг, 2 февраля, в Смольном.

Благодаря новой подстанции будут ликвидированы выпуски стоков в реку Ждановку и Малую Неву, что улучшит состояние экологии в районе. Сооружение подключат к Северной станции аэрации.

Строителям предстоит возвести коллектор диаметром от 800 до 1,5 тысяч мм протяжённостью 1,9 км.

"Сейчас ведутся работы по разработке котлована камеры и креплению шпунтового ограждения, после чего специалисты приступят к проходке первого участка коллектора – тоннеля диаметром 1200 миллиметров", – уточнили в городской администрации.

Ввиду плотной застройки Петровского острова инженерные конструкции придётся прокладывать под проезжей частью, поэтому в районе проведения работ будет ограничено движение. Завершить строительство коллектора должны до конца 2024 года.