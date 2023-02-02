Беглов предложил отремонтировать здание РАН к 300-летию академии

Губернатор Александр Беглов на встрече с помощником президента Андреем Фурсенко предложил отремонтировать здание Академии наук на Университетской набережной в честь близящегося юбилея РАН. В 2024 году Российской академии наук исполнится 300 лет с момента основания.

"В связи с тем, что здание <...> требует ремонта, губернатор предложил включить в федеральный план празднования юбилея проведение ремонтно-восстановительных работ", — сообщила пресс-служба градоначальника.

Участники встречи также обсудили вопрос развития университетских кампусов в Петербурге. "Современный кампус — это новый тип университетских пространств", — заявил в беседе с Фурсенко Беглов и рассказал, что Смольный сейчас поддерживает три проекта по развитию научно-образовательной инфраструктуры. Речь идет об ИТМО Хайпарк, едином городке СПбГУ и технополисе "Политех", объяснил он. Как отметили в Смольном, перечисленные проекты находятся на разных стадиях готовности.

Фото: gov.spb.ru