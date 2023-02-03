Дореволюционный дом на берегу Невы продадут в частные руки

Петербургский комитет имущественных отношений выставил на аукцион бывший Сиротский дом Меняева, расположенный на берегу Невы вблизи от моста Александра Невского (Малоохтинский проспект, 55). Как сообщает "Деловой Петербург", продажей дореволюционного объекта площадью более 1,5 тысяч кв. метров займется Российский аукционный дом. При этом земля под ним не продается, ее будут сдавать в аренду.

В 2000-х годах землю под нежилым домом Меняева планировали использовать для строительства второй очереди делового комплекса "Санкт-Петербург плаза", однако проект реализован не был. Банк "Санкт-Петербург", чьи офисные здания расположены напротив бывшего сиротского дома, участовать в процедуре торгов не будет.

В отличие от реалий пятнадцатилетней давности, сегодня снос исторического дом в охранной зоне не представляется возможным.