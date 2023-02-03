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Новости 11:43

Побившего двух полицейских петербуржца отправили в колонию

фото ЗакС политика Побившего двух полицейских петербуржца отправили в колонию

Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к 2,5 годам колонии общего режима жителя Дмитрия Доронкина, которого обвинили в избиении двух полицейских (ч. 2 ст. 318 УК).

Как сообщает объединенная пресс-служба судов, минувшим летом на месте коммунальной аварии в жилом доме в Шушарах фигуранта застали в неадекватном состоянии с признаками наркотического опьянения.

Доронкин отказался предъявить полицейским документы и вместо этого ударил одного из них по лицу, после чего к нему применили силу и заковали в наручники. Даже в таком положении, по пути к полицейскому автомобилю, задержанный смог несколько раз ударить второго полицейского, чем нанес легкий вред его здоровью.


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