Муниципалов из Горелово обязали починить проезд до границы с Ленобластью

Сотрудники прокуратуры Красносельского района Петербурга проверили исполнение местной администрацией МО "Горелово" контрактов на проведение дорожных работ. Выяснилось, что проезд, соединяющий Геологическую улицу с областной границей, находится в неудовлетворительном состоянии. При этом данный участок дорожного полотна длиной более полукилометра должен был быть отремонтирован в рамках контракта, заключенного муниципалами с ООО "Светозар" в прошлом году, сообщает пресс-служба контрольного ведомства.

"Нарушение законодательства требование о выполнении гарантийного ремонта и восстановления проезда местной администрацией в адрес подрядчика не направлялось", - говорится в сообщении.

В итоге глава местной администрации Горелово Наталья Шевцова получила представление об устранении нарушений. Информация о необходимости провести ремонтные работы в течение гарантийного срока также дошла до подрядчика.

Проблемная дорога востребована у людей, которым нужно добраться из Красного села в деревню Куттузи и обратно.