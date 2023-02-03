ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:32

Депутат Гладунов считает переломным моментом Сталинградской битвы явление Пресвятой Богородицы

фото ЗакС политика Депутат Гладунов считает переломным моментом Сталинградской битвы явление Пресвятой Богородицы

Член фракции "Единая Россия" в Заксобрании Петербурга Юрий Гладунов рассказал о встрече с митрополитом Феодором во время посещения Волгограда. 

"Митрополит Волгоградский и Камышинский Феодор радушно встретил и рассказал нам, что на волгоградской земле была одна из древнейших епархий, которая организовывалась по просьбе и при участии Александра Невского. Напомнил нам и о явление Пресвятой Богородицы в небе над Сталинградом, которое произошло 11 ноября 1942 года и стало переломным моментом не только в Сталинградской битве, но в войне в целом", - написал Гладунов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Напомним, петербургская делегация участвует в мероприятиях в честь 80-летия победы в Сталинградской битве. Накануне Волгоград посетил президент Владимир Путин. 


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые персоны
Гладунов Юрий Николаевич 




Новости3 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама