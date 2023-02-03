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Комитет ЗакСа по законодательству внесет проект о преимущественном праве бизнеса на выкуп арендованного имущества

фото ЗакС политика Комитет ЗакСа по законодательству внесет проект о преимущественном праве бизнеса на выкуп арендованного имущества

Комитет петербургского Заксобрания по законодательству подготовил законопроект о предоставлении малому и среднему бизнесу преимущественного права выкупа движимого имущества, ранее арендованного у города, сообщила 3 февраля пресс-служба городского парламента. Норму предполагается распространить на тех, кто пользуется таким имуществом более одного года.

"Вместе с этим устанавливается возможность для предпринимателей взять рассрочку на оплату такого имущества в течение трех лет", - заявил глава комитета Всеволод Беликов. Он также указал, что длительность рассрочки может быть уменьшена по желанию представителей бизнеса.

Максимальная длительность рассрочки для выкупа недвижимости, арендованной у города, составляет пять лет. Для получения права на это бизнесмен должен пользоваться ей не менее двух лет.

Законопроект будет внесен на рассмотрение Заксобрания, решил в пятницу комитет. Как отмечается, документ был подготовлен с учетом поправок в федеральное законодательство, внесенных в декабре 2022 года.


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