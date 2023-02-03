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Новости 15:41

Антимонопольщики сэкономили для "Круга добра" свыше 10 млрд рублей

фото ЗакС политика Антимонопольщики сэкономили для "Круга добра" свыше 10 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что в совместной работе с благотворительным фондом "Круг добра" ей удалось за все два года существования организации сэкономить 11 млрд рублей на государственных закупках. Речь идет о контрактах на поставку лекарств для детей с орфанными заболеваниями. Цифру также озвучил на последнем заседании Совфеда руководитель фонда Александр Ткаченко. 

В обязанности ФАС входит следить за тем, чтобы цена на препараты не превышала цены за рубежом. Посредством чиновников "Кругу добра" удалось сбить цены на лекарства почти наполовину.

С момента основания фонда он оказал адресную помощь более чем 5 тысячам детей, при этом на препараты потратили 103 млрд рублей.


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