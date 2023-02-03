Глава СПЧ призвал не прекращать выплат семьям пропавших без вести участников СВО

Председатель президентского совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что государство должно продолжать начислять выплаты тем бойцам, которые в ходе военной спецоперации на Украине стали числиться как пропавшие без вести.

"Нельзя приостанавливать выплаты таким семьям. Если о бойце ничего неизвестно, его семья должна продолжать получать какое-то время положенные средства", - задекларировал он свою позицию, опубликованную пресс-службой совещательного органа.

В самое ближайшее время СПЧ официально обратится с этим и другими предложениями, касающимися спецоперации, в федеральное правительство и профильные органы публичной власти.

фото: president-sovet.ru