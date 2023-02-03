В КПРФ отрицают возможность ухода Зюганова с поста главы партии

В КПРФ не обсуждают возможность ухода лидера партии Геннадия Зюганова с занимаемого им поста, заявил 3 февраля РИА "Новости" глава пресс-службы коммунистов, депутат Госдумы Александр Ющенко. Он выразил мнение, что подобные сообщения готовятся в "политтехнологических кабинетах".

"Геннадий Андреевич Зюганов — лидер партии. <...> Он возглавляет партию, абсолютно уверенно и четко, благодаря ему мы 30-летие отмечаем и во многом благодаря ему она и сохранена", - заявил Ющенко.

Депутат также отметил, что слухи об уходе Зюганова появляются на протяжении всех 25 лет, что он работает с лидером коммунистов.

Заявления Ющенко прозвучали на фоне слухов о возможном уходе Зюганова с поста, появившихся в политических Telegram-каналах. Согласно этим сообщениям, лидер КПРФ якобы должен перейти до конца 2023 года в Совет Федерации, уступив место первому зампредседателя ЦК партии Юрию Афонину. Сам Афонин назвал слухи "полным бредом и провокацией" накануне 30-летия партии и подготовки к выборам.