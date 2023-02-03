В 2022 году в Петербурге на порядок вырос индекс промышленного производства

Петербургское правительство подвело промышленные итоги 2022 года, сочтя получившиеся показатели значительным ростом. Как сообщает пресс-служба Смольного, индекс промышленного производства (ИПП) за минувший год достиг 103,9%. Это значение превысило среднее по стране на 4,5%. Губернатор Александр Беглов обратил внимание на то, что успехи наблюдаются на фоне все новых санкций, вводимых в отношении России.

"Благодаря технологическому перевооружению и переходу на отечественные комплектующие открылось несколько новых производств и производственных линий. Уход иностранных поставщиков способствовал увеличению выпуска одежды, текстиля, товаров для дома на петербургских предприятиях", - отметил главный городской чиновник.

Наиболее ощутимые рывки продемонстрировали производства текстиля (142,1%), мебели (135,2%), кожаных изделий (134,9%).

В области тяжелой промышленности отличились транспортное машиностроение (116%) и судостроение (точный показатель не называется).