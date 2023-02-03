Патрушев рассказал о дефиците кадров в российском авиапроме

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев указал на усугубляющуюся проблему дефицита кадров в отечественной авиационной промышленности. В ходе выступления в Рыбинском государственном авиационном техническом университете он сообщил, что отрасли не хватает более 14 тысяч специалистов, включая конструкторов и технологов. Обозначил он и более фундаментальную проблему.

"Образовательные стандарты подготовки кадров отстают от уровня развития производственных технологий в мире. Не прекращается отток молодых людей из регионов, где располагаются базовые предприятия авиастроительной отрасли и вузы", - приводит слова чиновника "Интерфакс".

В то же время Патрушев констатировал, что борьба с негативными тенденциями ведется. В частности, корректируются программы подготовки и повышения квалификации преподавателей, а образовательные учреждения оснащают более современной техникой.