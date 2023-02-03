ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 20:55

Беглов посулил мексиканскому послу помощь с цифровыми тезнологиями

фото ЗакС политика Беглов посулил мексиканскому послу помощь с цифровыми тезнологиями

Губернатор Александр Беглов встретился 3 февраля с послом Мексики в России Эдуардо Вильегасом Мехиасом, следует из сообщения пресс-службы градоначальника. Беседа касалась возможного сотрудничества Петербурга с этой страной.

Участники встречи обсудили возможность студенческих обменов и реализации учебных и исследовательских программ силами вузов обеих сторон. Также упоминалась возможность сотрудничества в судостроении, энергетическом машиностроении, производстве медицинского оборудования и лекарств, а заодно в других сферах.

Беглов обратил внимание посла на возможность сотрудничества в информационных технологиях. "Петербург — один из лидеров во внедрении цифровых технологий во все сферы экономики и городского хозяйства. Мы готовы делиться опытом", — заявил он.

Фото: gov.spb.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости3 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама