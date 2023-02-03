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Минюст внес петербуржцев Николая Соболева* и Павла Мезерина** в реестр иноагентов

фото ЗакС политика Минюст внес петербуржцев Николая Соболева* и Павла Мезерина** в реестр иноагентов

Минюст вечером 3 февраля внес изменения в перечень иностранных агентов, дополнив его пятью новыми именами.

В список вошли двое петербуржцев — это видеоблогер Николай Соболев*, политолог Павел Мезерин**. Кроме того, список пополнили ведущий Александр Макашенец***, а также авторы романов "Летов пионерском галстуке" и "О чем молчит ласточка" Екатерина Дудко (Катя Сельванова)**** и Елена Прокашева (Елена Малисова)*****.

О Соболеве* Минюст сообщил, что тот высказывался против спецоперации, в вину Мезерину** поставил участие в иностранных публичных мероприятиях и выступления с призывами, "результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности Российской Федерации". Макашенец*** высказывался против СВО и распространял созданные иноагентами материалы, указало ведомство. В качестве причины внесения в список Дудко**** и Прокашевой***** оно указало распространение материалов, созданных иноагентами, а также пропаганду ЛГБТ-отношений.

*Минюст внес Николая Соболева в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Павла Мезерина в единый реестр иноагентов

***Минюст внес Александра Макашенца в единый реестр иноагентов

****Минюст внес Екатерину Дудко (Катю Сельванову) в единый реестр иноагентов

*****Минюст внес Елену Прокашеву (Елену Малисову) в единый реестр иноагентов


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