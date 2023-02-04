Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с вырубкой деревьев у метро "Лесная"

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин ознакомился с жалобами жителей Выборгского района Петербурга, возмущающихся вырубкой деревьев в окрестностях станции метро "Лесная". Жалобы были сформулированы в специальном письменном коллективном обращении.

Как сообщает информационный центр СК, начальник силового ведомства затребовал доклад о результатах проверки, которую он инициировал некоторое время назад.

Речь идет о яблоневом и сиреневом садах возле здания, которым в 2020 году завладела компания "Орими". На месте советского конструкторского бюро коммерсанты хотят построить современный бизнес-центр.