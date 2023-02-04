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Новости 12:47

Редакция RT DE объявила о своем закрытии

фото ЗакС политика Редакция RT DE объявила о своем закрытии

Российский телеканал RT DE, чья редакция располагается в Берлине, не сможет больше продолжать свою работу из-за новейшего пакета санкций Евросоюза, о чем говорится в официальном заявлении журналистов. После принятия девятого пакета санкций ЕС исчезла техническая возможность финансировать деятельность редакции.

Сотрудники винят правительство ФРГ в репрессивных мерах и пишут об "огромном давлении со стороны правительств, СМИ, корпораций и других лиц".

Вещание RT DE в Германии запретили вскоре после начала военной спецоперации на Украине в феврале прошлого года.

В прошлом месяце о закрытии объявила редакция RT во Франции, чему предшествовала блокировка счетов канала.


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