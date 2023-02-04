47news: По коррупционному делу задержали замглавы комитета по строительству Ленобласти

В Петербурге 4 февраля задержали заместителя председателя комитета по строительству Ленинградской области Сергея Шалыгина, о чем сообщает издание 47news со ссылкой на свои источники.

Чиновнику вменяют получение взятки в размере полумиллиона рублей (ч. 6 ст. 290 УК) от представителя одной из фирм. Задержание имело место непосредственно во время получения коррупционных денег, в Калининском районе. В разработке участвовали сотрудники ФСБ.

Как считает следствие, взятка передавалась в обмен на гарантию заключения госконтрактов на строительство в области. Шалыгина увезли на допрос в Следственный комитет.