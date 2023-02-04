ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 14:46

Воронежскую активистку задержали за плакат "Нет возне" и отпустили без протокола

фото ЗакС политика Воронежскую активистку задержали за плакат "Нет возне" и отпустили без протокола

Полицейские в Воронеже 4 февраля прервали одиночный пикет, который проводила активистка Виктория Кочкасова. Как сообщает правозащитный проект "ОВД-Инфо"*, у городского театра кукол ее задержали с плакатом, на котором был написан лозунг "Нет возне!".

В отделе полиции № 6 Кочкасовой помогал адвокат Даниил Поляков. Правоохранители не стали составлять на активистку протокол о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), часто оформляемый в подобных случаях. С пикетчицы взяли объяснения ее поступка, после чего отпустили.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама