ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 16:25

Евросоюз утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

фото ЗакС политика Евросоюз утвердил потолок цен на нефтепродукты из России

С воскресенья 5 февраля официально вступает в силу установленный чиновниками Евросоюза потолок цен на российские нефтепродукты. О принятом Советом ЕС решении сообщила его пресс-служба, на заявление ссылается "Интерфакс". Правило распространяется на энергоносители, которое и происходят, и экспортируются из России.

Предельный уровень закупочных цен на бензин и дизельное топливо российского происхождения отныне составит 100 долларов за баррель. В свою очередь, 45 долларов станет максимумом для так называемой продукции с низкой добавленной стоимостью.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости4 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама