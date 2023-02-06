Путин предложил главам Турции и Сирии помощь в ликвидации последствий землетрясения

Президент России Владимир Путин направил обращение своим коллегам, главам Турции Реджепу Эрдогану и Сирии Башару Асаду телеграммы с соболезнованиями из-за сильнейшего землетрясения, которое произошло в странах ранним утром понедельника, 6 февраля. Документы размещены на сайте Кремля.

Путин предложил Эрдогану и Асаду помощь в ликвидации последствий чрезвычайного происшествия, если таковая понадобится.

"Разделяем печаль и боль тех, кто потерял своих родных и близких, надеемся на скорейшее выздоровление всех пострадавших и готовы оказать необходимое содействие в ликвидации последствий этого стихийного бедствия", — написал Путин.

В результате землетрясения, по последним данным, которые приводит газета The Washington Post, жертвами катастрофы стали уже 600 человек, тысячи ранены.