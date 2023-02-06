Путин разрешил собирать геномную информацию у подозреваемых и административно арестованных

Президент Владимир Путин подписал закон, расширяющий перечень подлежащих сбору генетической информации граждан. Документ опубликован 6 февраля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, теперь обязательную геномную регистрацию будут проходить подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а также осужденные к лишению свободы граждане. Кроме того, требование коснется подвергнутых административному аресту граждан.

До сих пор обязательной геномной регистрации подлежали лица, осужденные за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, за преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности, а также неустановленные лица, чья ДНК была обнаружена на месте преступлений.

Согласно закону, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, а равным образом и осужденные граждане имеют право добиваться уничтожения геномной информации в случае получения права на реабилитацию. Административно арестованные получат соответствующее право в случае отмены постановления по делу о правонарушении.