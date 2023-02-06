В Петербурге запустили производство виски

В Северной столице начали производить собственный виски: производство наладила компания Ladoga, передаёт "Деловой Петербург". Фирма будет выпускать ирландский виски под собственным брендом.

Продукция будет изготавливаться из качественных зерновых и солодовых дистиллятов, выдержанных в дубовых бочках больше трёх лет. Компания-производитель надеется на успешный старт продаж локального виски, обусловленного в том числе уходом западных брендов с рынка.

На текущий момент доля импортной продукции на отечественном рынке составляет порядка 70%. При этом россияне стали употреблять больше именно ирландского виски.

Первая партия петербургского виски составит 63 тысячи бутылок. В год их планируется выпускать около 400 тысяч объёмом по 0,5 и 0,7 литра.