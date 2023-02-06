Петербургские дорожники вывели на уборку февральского снега "слегка застоявшуюся на базах" технику

В комитете по благоустройству Петербурга рассказали о проделанных работах по уборке снега в первые шесть дней февраля, информирует пресс-служба Смольного. В комблаге сообщили, что дорожникам "расслабляться не стоит".

Предприятия были воодушевлены появлением снега, так как "уборочная техника слегка застоялась на базах". Как итог, ежесуточно с улиц города вывозили по 10 тысяч кубометров осадков. В общей сложности с начала зимы дорожники убрали 1 млн 135 тысяч "кубов" снежных масс.

В понедельник, 6 февраля, городские улицы чистили 834 машины, а за тротуарами следили чуть более тысячи дворников. В парках работают 932 уборщика и 260 единиц спецтехники.