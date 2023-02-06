Смольный потратит более 100 миллионов рублей на вакцинацию собак от бешенства

В течение 2023 года власти Петербурга рассчитывают бесплатно привить от бешенства около 100 тысяч собак, сообщили 6 февраля в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева. Аналогичное количество животных было привито в 2022 году, причем на эти цели потребовалось меньше средств, чем заложено в бюджете теперь.

"В 2022 году на реализацию социальной акции из бюджета города был выделен 91 миллион рублей, в 2023 году — 107 миллионов рублей", - заявил Эргашев. По его словам, за январь в городе было привито почти 9,5 тысяч собак.

Перед вакцинацией животные проходят осмотр, их чипируют и составляют ветеринарный паспорт. При этом используются комплексные прививки: от бешенства, видовых инфекций и лептоспироза.

Акция по бесплатной прививке собак от бешенства проходит в Петербурге с 2012 года. За это время горожане воспользовались услугой 836 тысяч раз.

Ранее четыре петербургских депутата от "Единой России" выступили за ужесточение штрафов из-за неубранных фекалий домашних животных. При этом владельцев собак-проводников от наказания предложили избавить.

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