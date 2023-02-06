Гипермаркет "Лента" откроет в Петербурге магазин эконом-класса

Сеть продуктовых гипермаркетов "Лента" решила открыть в Северной столице магазин формата "Лента Эконом", передаёт "РБК-Петербург".

Ранее ритейлер подал заявление в Роспатент на регистрацию новой торговой марки.

"Регистрация нового товарного знака необходима для запуска пилота, который подразумевает переформатирование одного из гипермаркетов", - поделились в разговоре со СМИ представители "Ленты".

Срок открытия нового магазина эконом-класса не конкретизируются.

В прошлом году "Лента" проводила эксперимент с запуском дискаунтеров. Тогда в Новосибирске и Барнауле появились торговые точки "360+".