Экс-главу архангельского штаба Навального* перевели на строгие условия содержания

Бывший глава штаба Навального* в Архангельске Андрей Боровиков переведен на строгие условия содержания в исправительной колонии, сообщил 6 февраля местный портал 29.Ru со ссылкой на адвоката Дмитрия Дерена. Мера назначена сроком на три месяца.

Причиной перевода Боровикова на строгие условия послужили якобы имевшие место нарушения режима с его стороны. В частности, в вину активисту вменили то, что он взял хлеб в столовой.

Как объяснил Дерен, строгие условия подразумевают, в частности, запрет на перемещения по колонии, сокращение количества свиданий и передач, а также установление лимита на траты в размере 7,2 тысячи рублей. Кроме того, ему сократят время прогулок до 1,5 часов в сутки (при хорошем поведении ему разрешат прогулки длительностью до трех часов).

"Так как у Андрея осталось меньше срока, чем он уже отбыл, возможно, администрация будет как-то препятствовать в реализации тех прав, которые он имеет, ссылаясь на то, что он находится на строгих условиях содержания: "вы подождите, всё в дальнейшем будет предоставлено"", — высказал предположение Дерен.

В апреле 2021 года Боровиков был приговорен к 2,5 годам лишения свободы по делу о распространении порнографии (ч. 3 ст. 242 УК РФ) из-за публикации клипа Rammstein на своей странице во "ВКонтакте". Позже Архангельский облсуд смягчил наказание, сократив назначенный срок на три месяца.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

Фото: pixabay

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.

ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.