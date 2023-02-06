Справороссы предложили дать отцам трех детей отсрочку от мобилизации

Депутаты фракции "Справедливая Россия — За правду" внесли 6 февраля на рассмотрение Госдумы законопроект о предоставлении отсрочки от частичной мобилизации отцам трех и более детей в возрасте до 16 лет, следует из электронной базы парламента. Авторы предлагают распространить действие инициативы на правоотношения, возникшие с момента объявления частичной мобилизации в России.

В пояснительно записке к проекту авторы указывают на отсутствие в законодательстве четкого определения многодетной семьи. Апеллируя к Налоговому кодексу, они приходят к выводу о том, что такому критерию могут соответствовать семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

"На сегодняшний день, к сожалению, воспитание трех и более детей одним родителем приводит к снижению качества жизни детей из многодетных семей. В силу объективных причин мать не сможет одна обеспечить решение бытовых вопросов и вопросов воспитания, развития детей", — говорится в пояснительной записке. Авторы приходят к выводу о необходимости предоставить отсрочку от мобилизации отцам, воспитывающим в семьях трех и более детей до 16 лет, а также родителям, в одиночку воспитывающим одного и более ребенка в возрасте до 16 лет.

Предполагается, что под действие закона попадут все правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года, когда президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию.