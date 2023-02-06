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Новости 6 февраля, 20:48

Правительство внесло "VK Мессенджер" в список приложений, обязательных для установки на смартфонах

фото ЗакС политика Правительство внесло "VK Мессенджер" в список приложений, обязательных для установки на смартфонах

Российское правительство опубликовало 6 февраля распоряжение, вносящее изменения в перечень приложений, которые должны в обязательном порядке предустанавливаться на смартфоны и планшеты в России. Документ выложен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, в список обязательных к предустановке приложений вошел "VK Мессенджер". Последний заменил собой мессенджер ICQ, который ранее был внесен в текст.

Также распоряжение правительства заменило приложением "Книги и аудиокниги" от "Литрес" ранее внесенное в текст приложение "Литрес: читай и слушай!"

В остальном текст распоряжения изменений не претерпел. В нем присутствуют приложения от "Яндекса", различные  сервисы VK, включая голосового помощника "Марусю" и "ВКонтакте", платежный сервис Mir Pay и "Госуслуги".


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