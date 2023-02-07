Минобороны предложило разрешить всем военнослужащим участие в миротворческих миссиях

Минобороны подготовило законопроект о расширении категорий военнослужащих, которые могут быть задействованы в миротворческих миссиях, передает 7 февраля РБК. Речь идет, в частности, о привлечении к участию в них призывников.

Инициатива министерства направлена на внесение поправок в федеральный закон № 93 "О порядке предоставления Российской Федерацией военного и гражданского персонала для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности". Сейчас в миротворческих миссиях могут участвовать исключительно контрактники и только при условии прохождения необходимой подготовки.

Законопроект предполагает возможность участия в миротворческих миссиях "на добровольной основе военнослужащих, прошедших предварительную специальную подготовку". Как пишет РБК со ссылкой на отзыв Государственно-правового управления президента, под такую формулировку могут попасть в том числе и служащие по призыву россияне.

Предполагается, что в случае принятия нормы она окажется ретроактивной и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 15 августа 2022 года. Как рассказал изданию собеседник в Госдуме, закон действительно позволит участие призывников в миротворческих миссиях, однако речь будет идти об отслуживших полгода и прошедших специальную подготовку военнослужащих.

Сейчас Россия участвует в двух миротворческих миссиях — в Приднестровье и в Нагорном Карабахе.